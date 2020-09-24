AstraZeneca ABD'de aşı testlerine devam etmek için FDA'dan onay bekliyor

24 Eylül 2020

ABD menşeli ilaç firması AstraZeneca, COVID-19 aşısı testlerinin üç hafta önce güvenlik endişeleri sebebiyle durdurulmasından sonra, testlere devam etmek için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay bekliyor.

İlk olarak Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen, AstraZeneca'nın COVID-19 aşı adayı testleri, ABD dışındaki diğer programların devam etmesine rağmen, düzenleyicilerin bir denekte hastalık görmesi üzerine durdurulmuştu.

AStraZeneca CEO'su Pascal Soriot Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "AstraZeneca olarak ABD çalışmalarının sponsoruyuz. FDA'ya elimizdeki tüm verileri teslim ettik ve şimdi gelecek kararı bekliyoruz" dedi.

Soriot ayrıca, COVID-19 aşısı testlerinde görülen hastalık ile ilgili bilgi paylaşılmamasının sebebinin sorulması üzerine, klinik test düzenleyicilerinin deneğin mahremiyetini koruması sebebiyle olduğunu söyledi.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Sekreteri Alex Azar, devam eden araştırmayı durdurma kararının FDA'nın aşının güvenliğini ciddiye aldığını gösterdiğini ifade etti.

Oxford Üniversitesi'nin yayımladığı bir belgede, Eylül tarihinde aşı çalışmalarının durdurulmasına neden olan hastalığın aşı ile bir ilgisi olmayabileceği belirtildi.

Soriot, aşı testleri yapan diğer firmalarla görüşülerek hem denek mahremiyetini koruyarak hem de aşı testlerini tehlikeye sokmadan şeffaf bir şekilde açıklama yapma yollarının arandığını söyledi.