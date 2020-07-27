AstraZeneca'nın Ortadoğu ve Afrika operasyonları Pelin İncesu'ya emanet

27 Temmuz 2020

Dr. Pelin İncesu, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerden oluşan Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde AstraZeneca'nın stratejisini ve operasyonlarını yönetecek.

İncesu, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde yer alan Gelişmekte Olan Pazarlar başta olmak üzere tüm bölgede AstraZeneca'nın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak ve yüksek performanslı ekipler geliştirmekten sorumlu olacak.

Uzmanlığını psikiyatri dalında yapmış bir tıp doktoru olan İncesu, ilaç endüstrisinde uzun yıllara dayanan bir deneyime sahip. Kariyerine Roche İlaç'ta Medikal Yönetici olarak başlayan İncesu, burada pazarlama, medikal, pazar erişim, tıbbi ilişkiler, dış ilişkiler ve ticari fonksiyonlarda çeşitli sorumluluklar üstlendi. 2000 yılında Türkiye ekibinin bir parçası olarak AstraZeneca'ya katılan İncesu, 2014-2017 yılları arasında AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı olarak görev aldı.

75'ten fazla ülkenin stratejilerine öncülük etti

2017 yılında Uluslararası Pazarlar Ticari Stratejisi Başkan Yardımcısı olarak atanan İncesu, AstraZeneca’nın Uluslararası Liderlik Ekibi'nin bir üyesi oldu. Dr. İncesu, bu görev kapsamında, 75'ten fazla ülkenin stratejilerine öncülük ederken birçok gelişim programı da sundu. İncesu, bu yılın Mayıs ayında Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

AstraZeneca Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı Dr. Pelin İncesu; "AstraZeneca bünyesinde Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'ne liderlik edecek olmaktan çok mutluyum. Özellikle Türkiye'nin bu bölge içinde kilit bir ülke konumunda olması nedeniyle işin bu tarafında tekrar çalışmaya başlamak benim için adeta eve geri dönmek gibi. Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'ndeki hastaların hayatında daha büyük bir fark yaratmak amaçlarıyla çalışacak olmaktan heyecan duyuyorum.” dedi.