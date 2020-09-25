AstraZeneca'ya AB'den düşük fiyatlı aşı anlaşmasında muafiyet

25 Eylül 2020

Reuters'ın bir Avrupa Birliği (AB) yetkilisine dayandırdığı haberinde, Avrupa hükümetlerinin, potansiyel COVID-19 aşısının yan etkileri nedeniyle AstraZeneca'ya karşı üzerinde anlaşmaya varılan bir limitin üzerindeki taleplerle ilgili ödeme yapılacağı duyuruldu.

COVID-19 salgınını sona erdirmeyi amaçlayan aşılar hakkındaki tartışmalar devam ederken, AstraZeneca ve Sanofi kendilerini korumaya yönelik farklı stratejiler uyguluyorlar.

Yetkili, AstraZeneca'nın daha düşük fiyata işaet eden gizli bir anlaşmayla Avrupa Birliği’nin desteğini sağladığını söyledi.

Görüşmelere katılan ancak sözleşmelerin gizli olduğu için kimliğini vermeyi reddeden yetkili, "Bir şirket daha yüksek bir fiyat isterse aynı koşulları vermeyiz" dedi.

Bir ilacın düzenleyici onayı aldıktan sonra beklenmeyen yan etkilere nadir olarak rastlansa da COVID-19 aşısının talep edilme hızı, öngörülemeyen koşulların risklerini artıracağı belirtiliyor.

AstraZeneca ile aşının yaygınlaştırılmasıyla ilgili risklerin bir kısmını vergi mükelleflerine kaydıran anlaşma, ağustos ayında imzalandı ve sorumluluk hükümleri daha önceden belirtilmedi.

Anlaşma, AstraZeneca'nın belirli bir düzeye kadar yasal masrafları karşılamasını öngörürken, yetkili bu masrafların Avrupa hükümetleri tarafından nasıl paylaşılacağı hakkında bir yorum yapmadı.

Anlaşma kapsamında yasal masraflar ve olası tazminatları kapsarken, aşısını daha yüksek bir fiyattan satacak olan Sanofi benzer bir sorumluluk muafiyetine sahip değil.

AstraZeneca'nın aşı fiyatını ucuz tutmasının sebebi olarak, şirketin COVID-19 aşısını kar amacıyla üretmemesi gösterildi.

Kaynak: Reuters