Astrolog Hilal Saraç tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘ye hakaret ettiği suçlamasıyla soruşturma başlatılan astrolog Hilal Saraç'ın tutuklandığını açıkladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan astrolog Hilal Saraç'a yönelik soruşturma hakkında bilgi verdi.
Başsavcılığın açıklamasında X platformunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli‘ye hakaret etmekle suçlanan Hilal Saraç hakkında re’sen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
Açıklamada, "Hilal Saraç gözaltına alınıp ifadesinin alınmasına müteakiben sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştır" ifadelerine yer verildi.