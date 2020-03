ASÜD: Sütte arz yeterli, endişeye gerek yok

17 Mart 2020

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD), süt ve süt ürünlerinin piyasaya arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını belirterek, endişeye gerek olmadığını duyurdu. ASÜD yaptığı yazılı açıklamada, “Sanayicimiz, vatandaşımızın talep ettiği miktarda, yoğurt, peynir, ayran gibi ambalajlı ve güvenilir süt ürünlerini piyasaya arz etmeye devam edecektir, endişeye gerek yok” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’nin dünya da çiğ süt üretiminde önemli bir yere sahip olduğuna işaret eden ASÜD, sanayi tesislerinin kapasite kullanımının yüzde 60- 70 civarında olduğunu ve bu kapasitenin gelen talep doğrultusunda her an arttırılabileceğini bildirdi. Açıklamada, “Şu an için ürünlerimizin kalitesi AB normlarında olup birçok AB ülkesine ihracatımız mevcuttur. Vatandaşımızın endişe edeceği bir durum yok. Gıda güvenliği ve hijyen kurallarına uygun en taze ürünü istenildiği anda vatandaşımıza sunmaya devam edeceğiz. Stok yapmalarına gerek yok. Önemli olan bağışıklık sistemlerini güçlü tutmak için ambalajlı ve güvenilir süt ürünlerini tercih etmeleridir” denildi.

Koronavirüs salgını sürecinde güvenli gıda tüketimine de dikkat çeken ASÜD, “Açıkta satılan süt ve süt ürünlerinde tehlike her zaman vardı, bu günlerde daha da dikkat edilmeli” uyarısında bulundu. ASÜD, kaynağı belirsiz haberler kadar kaynağı belirsiz gıdalardan da uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.