Aşure Günü, hem tarihi mucizelerin anıldığı, hem oruçla manevi arınmanın sağlandığı İslam alemi için çok özel bir gün... Haziran ayının ortalarına doğru ilerlerken tarihler merak edilmeye başlandı. Bu özel günü kaçırmak istemeyenlerin sıkça başvurduğu soru "Aşure günü ne zaman" şeklinde...

Aşure Günü ne zaman?

Aşure Günü, İslam takviminde Muharrem ayının 10. gününe denk geliyor. 2025 yılında Aşure Günü 5 Temmuz Cumartesi idrak edilecek.

Muharrem ayı ne zaman?

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem'in başlangıcı bu yıl 26 Haziran'a denk geliyor.