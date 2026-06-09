Asya borsaları teknoloji hisselerine gelen alımlarla toparlanıyor

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Asya borsaları yatırımcıların yapay zeka sektörüne dönmesi ve Orta Doğu geriliminin azalmasıyla salı günü değer kazanıyor. Endeksler önceki gün yaşanan sert satış dalgasının ardından New York borsasını takip ederek toparlandı. ABD Merkez Bankası faiz artırımı beklentileri ve teknoloji firmalarının yüksek değerlemeleri piyasalardaki satışları tetiklemişti.

ABD ekonomisi mayıs ayında beklentilerin iki katından fazla istihdam yarattı. Güçlü istihdam verisi yüksek enflasyonla mücadele eden ABD Merkez Bankası üzerindeki para politikasını sıkılaştırma baskısını artırıyor. Yarı iletken üreticisi Broadcom şirketinin zayıf gelir tahminleri piyasaları rekor seviyelere taşıyan yapay zeka sektöründe endişe yaratmıştı.

Asya borsaları Nasdaq Bileşik Endeksi ve S&P 500 endekslerindeki yükselişleri izledi. Cuma günü New York borsasında teknoloji hisselerinde başlayan düşüş pazartesi günü bölge piyasalarına sıçradı. Güney Kore Kospi endeksi pazartesi günü yüzde 8 oranında değer kaybettikten sonra bugün, yüzde 3 oranında artış gösteriyor.

Taipei borsası yaklaşık yüzde 2 oranında prim yaptı. Yatırımcılar Tokyo, Şanghay, Singapur, Manila ve Wellington borsalarını da yukarı taşıdı. Hong Kong borsası yatay kapanırken Sidney borsası hafif geriledi. City Index analisti Fiona Cincotta zayıf Broadcom verilerinin sektördeki ralli hızını sorgulattığını belirtiyor. Analist yapay zeka işlemlerinin bitmediğini ancak bazı alanlarda değerlemelerin aşırı yükseldiğini vurguluyor.

Yatırımcılar Orta Doğu haberlerini fiyatladı

İran ve İsrail yönetimleri karşılıklı saldırıların ardından saldırıları durdurduklarını açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Tahran yönetiminin askeri eylemlerini durdurmasının ardından cephedeki yangını kontrol altına aldıklarını duyurdu. Tahran yönetimi pazar günü İsrail güçlerinin Lübnan sınırındaki Hizbullah operasyonlarına karşı füze saldırıları düzenlemişti.

İsrail ordusu Trump'ın Netanyahu'yu vazgeçirme çabalarına rağmen misilleme yaptı. Tahran yönetimi ateşkes ilan etmeden önce yeni bir füze dalgası başlattı. Asya borsaları yatırımcıları çatışmaların 8 Nisan tarihli ateşkesi bozmasından endişe ediyordu. Yatırımcılar ayrıca küresel ham petrolün beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı bölgesindeki barış görüşmelerinin tehlikeye girmesinden korkuyordu.

Asya borsaları küresel enflasyon verilerine odaklandı

Pazartesi günü yüzde 5 oranında sıçrayan petrol fiyatları salı günü geriledi. Yatırımcılar ABD hükümetinin çarşamba günü açıklayacağı ve ABD Merkez Bankası faiz kararında etkili olacak enflasyon verisine odaklanıyor. Uzmanlar tüketici fiyat endeksinin yüzde 4.2 seviyesine ulaşarak son üç yılın en yüksek rakamını görmesini bekliyor.

Tokyo piyasasında Nikkei 225 endeksi yüzde 1.0 artışla 64,642.31 puanı gördü. Hong Kong piyasasında Hang Seng endeksi 24,649.98 puanda yatay kaldı. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0.3 yükselişle 3,971.53 puana ulaştı. Emtia piyasasında Batı Teksas tipi ham petrol yüzde 0.4 kayıpla 90.39 dolara, Brent petrol yüzde 0.3 düşüşle 93.98 dolara indi. Döviz piyasasında euro/dolar paritesi 1.1531 seviyesinden 1.1540 seviyesine, sterlin/dolar paritesi 1.3341 seviyesinden 1.3351 seviyesine çıktı. Dolar/yen paritesi 160.21 seviyesinden 160.19 seviyesine geriledi.