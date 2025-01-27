Asya Kalkınma Bankası Türkiye’deki faaliyetlerine başlıyor

Asya Kalkınma Bankası (AKB) geçtiğimiz yıl 1991'den bu yana üyesi olduğu Türkiye'yi “bölge dışı üye” statüsünden “bölgesel üye” statüsüne çekti. Türkiye’nin yoğun çabalarıyla alınan karar 59 yıllık banka tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

AKB, Türkiye’deki faaliyetlerine başlıyor

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu süreç, üye ülkelerle kurulan güçlü diyalog ve ekonomi programımıza duyulan güven sayesinde, yalnızca 4,5 ay gibi kısa bir sürede geniş bir destekle başarıyla tamamlanmıştır. Bu karar doğrultusunda AKB, ülkemizdeki faaliyetlerine başlayacaktır. Böylece kamu ve özel sektörümüz, altyapı, çevre, eğitim, finans ve enerji gibi çeşitli alanlarda Bankanın uzun vadeli ve avantajlı finansman imkânlarından faydalanacaktır. AKB yetkililerinden oluşan bir heyet, ülkemizdeki başlangıç faaliyetlerini belirlemek amacıyla 24-31 Ocak tarihleri arasında kamu ve özel sektör temsilcileriyle görüşmek üzere ülkemizi ziyarete gelmiştir.

AKB heyeti Bakan Şimşek'le görüştü

Heyet, bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile bir araya gelmiştir. Görüşmede, Sayın Bakanımız tarafından Orta Vadeli Program kapsamında ülkemizin sektörel öncelikleri ve izlenen politikalar hakkında bilgi paylaşılmış, heyet tarafından ise AKB’nin ülkemize yönelik gelecekteki çalışma programının genel çerçevesi sunulmuştur.

Bakanlığımızın çok Taraflı Kalkınma Bankaları ile kurduğu güçlü ilişkiler ve etkin proje finansmanı yönetimi sayesinde, ülkemiz tercih edilen bir kalkınma ortağı olmuş, bu kuruluşlardaki aktif portföy büyüklüğümüz 35 milyar dolara ulaşmıştır. Bu başarı, ekonomi programımıza duyulan güvenin önemli bir göstergesidir.”