Asya kaplan sivrisineğine ABD işi çözüm!

İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı Vektörlerle Mücadele Ekipleri, küresel ısınma sebebiyle daha da yaygınlaşan ve kızarıklık, kabarıklık, kaşıntı gibi şikâyetlerle kendini gösteren Aedas Asya Kaplan sivrisineğiyle mücadele için yeni yöntem denemeye başladı.

İBB ekipleri, ABD’de Aedes mücadelesinde etkinliği kanıtlanmış olan Wals sistemli araçları İstanbul’a getirdi.

Türkiye’de Aedes Asya Kaplan sivrisineğine karşı ilk kez kullanılan cihazlar, geniş alanların ilaçlanması ve tespit edilemeyen üreme kaynaklarına biyosidal ürünlerin ulaşmasını sağlıyor.

Wals sistemi sayesinde küçük 80-100 mikron çapındaki mikro biyosidal ürünler, uzağa ve daha geniş alana yaygın bir şekilde iletilebiliyor.

İlaçlamada İHA kullanılıyor

İBB, Küçükçekmece gölü gibi oldukça büyük ve çevresinde yoğun sivrisinek üremesi görülen geniş sulak alanlarda da etkili olabilmek için İnsansız Hava Araçları'yla ilaçlama çalışmaları yapıyor.

İnsanla müdahale edilmesi zor olan göl ve dere gibi alanlarda dron ile önce tespit çalışması ardından da ilaçlama çalışması yapılarak sivrisineklere karşı etkin bir mücadele yürütülüyor.