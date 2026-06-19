ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih...

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ATA AÖF sonuç duyurusu için on binler bekleyişte... Öğrenciler sonuçların bugün açıklanma ihtimaline karşı sürekli sorgulama yapıyor. Bugün dillerden düşmeyen soru "ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" şeklinde...

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nden sonuç açıklaması gelmedi.

Bir önceki sınav 18-19 Nisan'da gerçekleşti, sonuçlar 24 Nisan'da erişime açıldı. Süre hesap edildiğinde sonuçların bugün açıklanması beklenir.

ATA AÖF DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ