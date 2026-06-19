ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte beklenen tarih...
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi, 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yarıyıl Sonu(Final) Sınavı 13-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Haftanın son gününde sonuçların açıklanıp açıklanmadığı sorgulanıyor. Sıkça gelen soru ise "ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
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ATA AÖF sonuç duyurusu için on binler bekleyişte... Öğrenciler sonuçların bugün açıklanma ihtimaline karşı sürekli sorgulama yapıyor. Bugün dillerden düşmeyen soru "ATA AÖF sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak" şeklinde...
ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi'nden sonuç açıklaması gelmedi.
Bir önceki sınav 18-19 Nisan'da gerçekleşti, sonuçlar 24 Nisan'da erişime açıldı. Süre hesap edildiğinde sonuçların bugün açıklanması beklenir.
Kaynak: HABER MERKEZİ