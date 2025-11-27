ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Vize sonuçları bugün mü açıklanıyor?

ATA AÖF vize sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte sonuç için heyecanlı bir bekleyiş başladı. Üniversiteden tarih duyurusu gelmemesi sebebiyle on binler araştırma içerisinde. Her gün konu hakkında bilgi alınmak istenirken "ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu tekrar tekrar yöneltiliyor.

ATA AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Öğretim Fakültesi sonuç tarihini paylaşmazken daha önceki sınavların sonuçları 3. veya 4. günde açıklanmıştı. Bu sebeple gözler bugüne çevrilmiş durumda.

ATA AÖF ara sınav sonuçlarına OBS, ÖYS'den, ATA AOF Hibrit ve ATAAOF OYS uygulamalarından ulaşabilirsiniz.