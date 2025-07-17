Ata tohumu arpa ile bereket fışkırdı: Çiftçinin yüzü güldü

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Büyükdurduran köyünde uzun yıllardır tarımla uğraşan çiftçi Neşat Sancak, artan maliyetler ve azalan verim karşısında farklı arayışlara girmişti.

22 dönümlük arazisine ‘yapma, etme' denilmesine aldırış etmeden yerli ve milli amiral arpa tohumu eken Sancak, kadim tohumların kısa sürede Kars'ın iklimine ve toprak yapısına uyum sağlayarak filizlendiğini gördü.

"Çok verimli, çok güzel"

Tarlasının hasadını da yaptıran Sancar, "Allah'ın verdiğine şükürler olsun. Amiral tohumun hasadını yaptırdım. Çok verimli, çok güzel, inanmayan bazı arkadaşlar vardı. Gelsin görsünler, çok şükür Allah'a biçtirdim, Allah utandırmasın, arkadaşlara da tavsiye ederim" dedi.

22 dönümlük tarladan 600 kilo arpa hasat etti

Sancar, "22 dönümlük tarladan yaklaşık 10-11 ton arpa tohumu elde ettim. Dönüme ortalama 500-600 kilo arpa elde ettik. Allah bereket versin her şey ortada, çok şükür" diye konuştu.

Ata tohumu arpa ekilen tarladan alınan verimin, modern hibrit tohumlara kıyasla çok daha yüksek olduğu gözlemlenirken, ürünün kalitesi ve besin değerinin de oldukça tatmin edici olduğu öğrenildi.