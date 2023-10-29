"Atalarımız, özgürlükçü iradeyi pekiştiren bir destan yazdı"
Her türlü yokluk ve yoksulluğa karşın dünya tarihinde örneğine az rastlanan bir zafer olan Kurtuluş Savaşımızı taçlandıran Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken, bu asil ve kıymetli mirası gelecek nesillere çok daha güçlü kazanımlarla teslim etmek için gece gündüz demeden çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.
M. Mustafa Gültak /Akdeniz Belediye Başkanı
Her türlü yokluk ve yoksulluğa karşın dünya tarihinde örneğine az rastlanan bir zafer olan Kurtuluş Savaşımızı taçlandıran Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken, bu asil ve kıymetli mirası gelecek nesillere çok daha güçlü kazanımlarla teslim etmek için gece gündüz demeden çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.
Beraberlik ruhunun önemi
Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşı, Türkiye tarihindeki en önemli kilometre taşlarından da biridir. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde kenetlenen fedakâr milletimiz, tarihte eşine az rastlanır bir mücadeleyle verdiği Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlık destanı yazmıştır. Türk Milletinin tarih yolculuğundaki varoluş ve kurtuluş mücadelesi Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmış, nihayetinde de ‘Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletin’ olmuştur. Cumhuriyetimiz; 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlayıp istiklal mücadelemizi zafere ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun en büyük eseridir. Aradan geçen 100 yılda, ecdadımızın bizlere mirası ve en değerli emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve yüceltmek konusundaki kararlılığımız ilk günkü gurur ve heyecanla devam edecektir.
İstiklal Savaşımızda, ecdadımızın mücadelesine ilham kaynağı olan özgürlük ve bağımsızlık ruhu; milletimizin iradesini ve geleceğini esaret altına almak, ülkemizi parçalamak isteyen güçler ve onların işbirlikçilerine karşı bugün de en önemli gücümüzdür. Cumhuriyetimizi yükseklere ulaştırma mücadelemiz kararlılıkla sürecek; Atatürk’ün dediği gibi; Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır!
Bu ülkenin fertleri olarak, atalarımızın emaneti olan bu güzel vatanı ve bağımsızlığımızı daima muhafaza etmek, Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak, Türkiye’yi dünyanın lider ülkelerinden biri haline getirmek için el ve gönül birliği halinde çalışmak bu cennet misali ülkeyi bizlere armağan eden şehitlerimize ve gazilerimize minnet borcumuzdur.
29 Ekim 1923’te kurulan ve ulusumuzun bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin sembolü olarak doğan Cumhuriyetimizi teslim edeceğimiz çocuklarımız ve gençlerimizin eğitim, kültür, sanat ve sporda gelişmesi için hizmet üretmeye; ülkemizin ve kentimizin en dinamik gücü olan kadınları sosyal ve ekonomik hayata kazandıran projeler geliştirmeye devam edeceğiz.