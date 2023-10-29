"Atalarımız, özgürlükçü iradeyi pekiştiren bir destan yazdı"

M. Mustafa Gültak /Akdeniz Belediye Başkanı

Her türlü yokluk ve yoksul­luğa karşın dünya tarihin­de örneğine az rastlanan bir za­fer olan Kurtuluş Savaşımızı taçlandıran Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına girerken, bu asil ve kıymetli mirası gelecek nesil­lere çok daha güçlü kazanımlar­la teslim etmek için gece gündüz demeden çalışmaya, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz.

Beraberlik ruhunun önemi

Cumhuriyetimizin 100’ün­cü yaşı, Türkiye tarihindeki en önemli kilometre taşlarından da biridir. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde kenetlenen fe­dakâr milletimiz, tarihte eşine az rastlanır bir mücadeleyle ver­diği Kurtuluş Savaşı’nda kahra­manlık destanı yazmıştır. Türk Milletinin tarih yolculuğunda­ki varoluş ve kurtuluş mücade­lesi Cumhuriyetimizin ilanıyla taçlanmış, nihayetinde de ‘Ege­menlik Kayıtsız Şartsız Milletin’ olmuştur. Cumhuriyetimiz; 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başla­yıp istiklal mücadelemizi zafe­re ulaştıran birlik ve beraberlik ruhunun en büyük eseridir. Ara­dan geçen 100 yılda, ecdadımı­zın bizlere mirası ve en değerli emaneti olan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve yüceltmek konusundaki kararlılığımız ilk günkü gurur ve heyecanla devam edecektir.

İstiklal Savaşımızda, ecdadı­mızın mücadelesine ilham kay­nağı olan özgürlük ve bağımsız­lık ruhu; milletimizin iradesini ve geleceğini esaret altına almak, ülkemizi parçalamak isteyen güçler ve onların işbirlikçilerine karşı bugün de en önemli gücü­müzdür. Cumhuriyetimizi yük­seklere ulaştırma mücadelemiz kararlılıkla sürecek; Atatürk’ün dediği gibi; Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır!

Bu ülkenin fertleri olarak, ata­larımızın emaneti olan bu güzel vatanı ve bağımsızlığımızı dai­ma muhafaza etmek, Cumhuri­yetimizi ilelebet yaşatmak, Tür­kiye’yi dünyanın lider ülkelerin­den biri haline getirmek için el ve gönül birliği halinde çalışmak bu cennet misali ülkeyi bizlere ar­mağan eden şehitlerimize ve ga­zilerimize minnet borcumuzdur.

29 Ekim 1923’te kurulan ve ulusumuzun bağımsızlık ve öz­gürlük mücadelesinin sembolü olarak doğan Cumhuriyetimizi teslim edeceğimiz çocuklarımız ve gençlerimizin eğitim, kültür, sanat ve sporda gelişmesi için hizmet üretmeye; ülkemizin ve kentimizin en dinamik gücü olan kadınları sosyal ve ekonomik ha­yata kazandıran projeler geliştir­meye devam edeceğiz.