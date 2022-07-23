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Atama kararları Resmi Gazete’de

TPAO Genel Müdürlüğü ile TMSF'ye yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Edip Müyesseroğlu atandı.

Ayrıca Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu İkinci Başkanlığına Fatih Sultan Mehmet Yıldırım, üyeliğine Halil İbrahim Akyıldız ile Adnan Gün atandı.

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