Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla bazı bakanlıklara ve kamu kurumlarına yönelik atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Cihad Erginay, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü'ne Enerji, Çevre ve Sınıraşan Sular Genel Müdürü Gülsun Erkul, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Hatice Oya Tunga Çağlı, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğüne Kemal Onur Özçeri, İkili İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Yağmur Ahmet Güldere, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Ali Barış Ulusoy, Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü'ne Hami Aksoy, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcılığı'na Zeynep Savaş atandı.

Dış Ticaret Bölge Müdürü görevden alma ve atamaları

Ticaret Bakanlığı Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Akif Ertekin, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir ile Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Havva Eksilmez görevden alındı.

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ayhan Coşkuner, İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Hüseyin Şanverdi, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık getirildi.

Hukuk Müşaviri görevden alma ve atamaları

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Sinan Taş görevinden alındı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan 1. Hukuk Müşavirliği'ne, Hilal Yılmaz Taştan atandı

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