Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda açık bulunan Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Özçelik atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırşehir İl Müdürü Murat Konan görevden alınırken, Niğde İl Müdürlüğüne Nurettin Kesler, Sakarya İl Müdürlüğüne ise Mehmet Uçar getirildi.