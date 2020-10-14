Atamalar Resmi Gazete'de

14 Ekim 2020

14 Ekim 2020 tarihli ve 31274 sayılı Resmi Gazete'de çok sayıda görev için alınan atama kararları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre 23 Haziran 2020 tarihli ve 7248 sayılı Kanunun geçici 1'inci maddesinde belirtilen Komisyonun başkanlığına Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan atandı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşaviri ve Muhakemat Genel Müdürü, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürü ise Komisyonun üyeleri olarak atandı.

Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğünde atama

Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan İSEDAK ve Uluslarası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğüne Fatih Ünlü atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne ise Mustafa Özaşık atandı.

Bu iki atamanın yanı sıra Dışişleri Bakanlığında açık bulunan görevlere şu atamalar yapıldı:

Amerika Genel Müdür Yardımcılığına Ramis Şen, Araştırma Genel Müdür Yardımcılığına Yusuf Turan Çetiner, Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığına Deniz Erdoğan Barım, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına Raul Alp Denktaş, Denizcilik Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığına Barış Kalkavan, Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığına Korhan Kemik, Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığına Ufuk Gezer, Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığına Mesut Koç, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcılığına Cenk Uraz, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Akıntı, Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığına Umut Acar atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda atamalar

Gençlik ve Spor Bakanlığında açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Bensiz, Spor Müşavirliğine Abdullah Öztürk atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda atamalar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Hocaoğlu görevden alınırken, bu göreve Esra Alemdaroğlu getirildi. Bakanlıkta açık bulunan Başmüfettişliğe ise Ayşegül Özkan atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Ferhat Türkoğlu atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kastamınu İl Müdürü Cafer Açıkel görevden alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Çumak atandı.

Yine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Sanayi Genel Müdür Yardımcılığına Ali Murat Sürekli, Serkan Çelik ve Ömer Bilen, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Fuat Şimşek atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Bulut, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Ertuğrul Anbar, Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Mardin İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne Menduh Dinler, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Ymnetim Kurulu Üyeliğine ise Burak Aykan atandı.