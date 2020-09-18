Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı | Atama kararları

18 Eylül 2020

Gençlik ve Spor İl Müdürü atamaları 18 Eylül 2020 tarihli ve 31248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre yeni Gençlik ve Spor İl Müdürleri belli oldu.

Atamalara göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Adem Köse, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Volkan Burak Mumcu, Gümüşhane Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mücahit Atalay, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Gökhan Yavaşer, Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Numan Nafiz Şahin, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Mustafa Genç, Rize Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ise Gürhan Yıldız getirildi.

Bu atamalar dışında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslarası İş Gücü Genel Müdürlüğüne, aynı birimde Genel Müdür Yardımcısı olan Sadettin Akyıl getirildi.

Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Muhammet Ecel görevden alınırken, bu göreve Eyüp Karahan getirildi. Bakanlık bünyesinden bulunan Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne ise Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali Ecer atandı.

18 Eylül 2020 Tarihli ve 31248 Sayılı Resmi Gazete

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ

–– İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 66)

–– Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 67)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948)

–– Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Faaliyeti Gösteren Tesisler İçin Uygulanacak Fiyat ve Süreler ile Yerli Katkı İlavesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2949)

–– Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Dolu ve Boş Kadrolarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar: 2020/422)

ATAMA KARARLARI

–– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2020/423, 424, 425, 426, 427)

YÖNETMELİKLER

–– Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2950)

–– Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Bayburt Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

–– Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2020/15)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 17/6/2020 Tarihli ve 2016/5523 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 8/7/2020 Tarihli ve 2017/24356 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri