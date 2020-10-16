Atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı

16 Ekim 2020

16 Ekim tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararları bölümünde yeni atamalara yer verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre yeni Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı belli oldu. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Cengiz Öner görevden alınırken, bu göreve Hasan Yılmaz atandı.

Bugün yayımlanan atamalara göre Sağlık Bakanlığı "Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) Çalışma Grubu" Mükemmeliyet Merkezi Komisyonu Üyeliğine, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım atandı. Yine Sağlık Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Arif Çetin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdür Yardımcılığına Vergi Müfettişi Coşkun Çekiciler atandı.