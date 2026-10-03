Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş gözaltına alındı
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasının ardından yapılan seçimle başkan vekilliğine getirilen Murat Güneş, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Güneş, 6 CHP'li meclis üyesinin AK Parti'ye geçişinin ardından "Ataşehir’in geleceğine Ataşehir halkı karar verir" paylaşımını yapmıştı.
Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, sabah saatlerinde gözaltına alındı. Güneş'in gözaltına alınmasına ilişkin soruşturmanın ayrıntıları henüz açıklanmadı.
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in nisan ayında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde başkan vekilliği seçimi yapılmıştı.
30 Nisan'da gerçekleştirilen ve üç tur süren seçimde CHP'nin adayı Murat Güneş, 22 oy alarak Ataşehir Belediye Başkan Vekili seçilmişti. Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Orhan ise 14 oyda kalmıştı. Böylece Güneş, rakibine 8 oy fark atarak göreve gelmişti.
AK Parti'ye geçişlerin ardından paylaşım yapmıştı
Güneş'in gözaltına alınması, Ataşehir Belediye Meclisi'nde yaşanan siyasi hareketliliğin ardından geldi.
6 CHP'li meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Güneş, "Ataşehir’in geleceğine Ataşehir halkı karar verir" ifadelerini kullanmıştı.