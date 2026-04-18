Ataşehir Belediyesi’ne operasyon: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 21 kişi hakkında gözaltı kararı
İstanbul’da Ataşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. “Rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “örgüt kurma” iddialarıyla başlatılan operasyonda şu ana kadar 18 kişi gözaltına alındı.
Operasyon çerçevesinde şu ana kadar Adıgüzel ile birlikte belediye başkan yardımcıları ve çeşitli birimlerde görev yapan isimlerin de aralarında yer aldığı 18 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Haklarında gözaltı kararı bulunan isimler şu şekilde:
- Onursal Adıgüzel – Ataşehir Belediye Başkanı
- Birkan Birol Yıldız – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı
- Oğuz Kaya – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı
- Orhan Aydoğdu – Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı
- Mürteza Kutluk – Ataşehir Belediyesi Mali İşler Müdürü
- Alpay Arslan – Ataşehir Özel Kalem Müdürü
- Aysun Gökçen – Ataşehir Yapı Kontrol Müdürü
- Basri Onur Dedetaş – Ataşehir Ruhsat ve Denetim Müdürü
- Aslı Sevinç Afat – Ataşehir Belediyesi Mimar
- Nimet Karademir – Ataşehir Plan Proje Müdürü
- Gülbin Ergünay – Ataşehir Belediyesi İmar Ruhsat Müdürü
- Mehmet Yılmaz – Ataşehir Zabıta Komiser Yardımcısı
- Çağlar Kaya – Birkan Birol Yıldız’ın şoförü
- Doğancan Topal – Onursal Adıgüzel’in şoförü
- Ezgi Nur Yılmaz – Yapı İmar Müdürü
- Cengiz Gündoğan – Belediye çalışanı
- Mesut Bayram – BAO Yapı Ltd. Şti.
- Fatih Velioğlu – Proce Mimarlık
- Haydar Battal – Belediye çalışanı
Başsavcılıktan açıklama geldi
Soruşturmaya ilişkin yapılan resmi açıklamada, operasyonun “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi. İmar ve iskan işlemlerine dair ihbarlar üzerine başlatıldığı ifade edilen süreçte, belediye yetkililerinin rüşvet karşılığında işlem yaptığı iddialarının araştırıldığı kaydedildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2025/256622 sayılı soruşturma kapsamında; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personellerinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine şüpheliler hakkında “Rüşvet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Üye Olma ile İhaleye Fesat Karıştırma” suçlarından soruşturma başlatılmıştır.
Soruşturma sürecinde; şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edilmiş, iskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına dair bulgulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda gerekli teknik çalışmalar yürütülmüş, tanık ve mağdur beyanları alınmış, şüphelilerin ifadelerine başvurulmuştur. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edilmiştir."