  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Ataşehir’de Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde kilometrelerce TIR kuyruğu
Takip Et

Ataşehir’de Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde kilometrelerce TIR kuyruğu

Bayram öncesi Ataşehir Erenköy Gümrük Müdürlüğü önünde kilometrelerce uzayan tır kuyrukları oluştu. Gümrük Müdürlüğü önünde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağıyolu Caddesi’nde bulunan, Erenköy Gümrük Müdürlüğü girişindeki yoğunluk nedeniyle kilometrelerce tır kuyrukları oluştu.

Kimi şoförler yolda yoğun trafikte ilerlemeye çalışırken kimisi de kontak kapattı. Tır sürücülerinin oluşturduğu kuyruklar nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kilometrelerce uzanan tır kuyruğu havadan görüntülendi.

Yünsa'dan 55 milyon liralık net kar

Türkiye Haberleri

Yünsa'dan 55 milyon liralık net kar
Bu konularda ilginizi çekebilir
türkiye