Ataşehir'deki yangın kontrol altına alındı

Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, içerisinde iş yerleri ve dairelerin bulunduğu bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 26 araç ve 83 personelle yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangının başladığı spor salonu tamamen yanarken alevlerin sıçradığı 4 bina da kullanılmaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre yangında ölen veya yaralanan kimse olmadığı belirtildi. Yangın sebebiyle bölgeye resmi polis ekiplerinin yanı sıra Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de sevk edildi.