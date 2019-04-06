Atatürk Havalimanı sessizliğe büründü

06 Nisan 2019

Singapur'a gidecek "TC-JJY" kuyruk tescilli THY uçağı, 319 yolcusuyla saat 02.40'da Atatürk Havalimanı'ndan hareket etti. Böylece Atatürk Havalimanı’ndan son uçuş yapılmış oldu.

Singapur uçağının hareket etmesiyle havalimanındaki uçuş bilgi ekranları kapatıldı. Sessizliğin hakim olduğu havalimanında, iş yerlerindeki eşya ve malzemeler dışarıya taşındı. Banka şubeleri ve turizm şirketlerine ait dükkanlar da boşaltıldı.

Taşınmaya ilişkin bilgi veren THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Planlananın önünde gidiyoruz. Bir aksilik olmazsa planlanandan 2-3 saat önce taşınma tamamlanır diye düşünüyorum" dedi. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün de taşınma işleminin yüzde 94'ünün tamamlandığını bildirdi.

Ara verilen uçuşlara bugün saat 14:00'da yapılacak Ankara seferi ile İstanbul Havalimanı'ndan başlanacak. Bu arada İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı'nın "IST" kodunu da aldı. İstanbul'un "ISL" kodu ise Atatürk'e geçti.

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