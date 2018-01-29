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Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda polisin, şüphe üzerine durdurmak istediği araç dur ihtarına uymayarak kaçtı. Polis olay yerinden kaçan araca 2 el ateş etti. Araç Şirinevler'de terkedilmiş halde bulundu.

Atatürk Havalimanı'nda hareketli dakikalar
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Atatürk Havalimanı'na gece saat 02.30 sularında beyaz renkli araç giriş yaptı. Nizamiye kapısında bulunan polisler aracı şüphe üzerine durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan araç içindeki şüpheli şahıs veya şahıslar, aniden hareket ederek otomobille kaçtı. Dış hatlarda bulunan polisler araca 2 el ateş etti. Bu sırada durumu fark eden Atatürk Havalimanı taksiciler kooperatifinde görevli 3 taksici ise taksileri ile şüpheli aracı takip etti ancak edinilen bilgiye göre araca ulaşamadı.

Atatürk Havalimanı'ndan kaçan şüpheli araç Şirinevler yan yolda terkedilmiş halde bulundu. Edinilen bilgiye göre, aracın başında olduğu görülen kimliği belirsiz 3 kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Yan tarafından yandığı tespit edilen otomobildeki yangını ise çevredeki petrol istasyonunda çalışan bir görevlinin söndürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

Atatürk Havalimanı polis

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