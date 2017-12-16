Atatürk Havalimanı'nda insan kaçakçılığı operasyonu

16 Aralık 2017

Türkiye'ye çeşitli nedenlerle giremeyerek Atatürk Havalimanı'nda Dış Hatlar Terminali'ndeki arındırılmış salonda bekletilen yabancı uyruklu bazı yolcuları, yurda kaçak yollarla sokmaya çalışan üç havalimanı çalışanı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, terminalde yolculara tekerlekli sandalye hizmeti veren bir firmanın üç çalışanının bazı yabancıları kaçak yollarla yurda soktuklarını belirledi.

Polis ekipleri, çalışanların arındırılmış salonda bekletilen Bangladeş uyruklu iki kişiyle para karşılığı anlaştığını tespit etti. Bu kişileri takibe alan polis, Bangladeşli yolculara personel yelekleri giydirerek, çalışan gibi terminalden aprona aldırdıkları, ardından söz konusu yolcuları tekerlekli sandalye ile iç hatlar terminalinden çıkarmaya çalıştıkları anlaşıldı.

Yurda kaçak yollarla girmek isteyen yolcular ile üç çalışana suçüstü yapıldı. İşlemlerin ardından üç çalışan sevk edildikleri adliyede, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA