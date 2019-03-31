Atatürk Havalimanı'nda yoğunluk

31 Mart 2019

Hava yolu şirketlerinin yaz tarifesine geçmesi dolayısıyla uçuşların arttığı Atatürk Havalimanında, kış sezonu günlerine göre daha fazla yolcu hareketliliği yaşandı.

Daha önce iki ayrı noktada yapılan pasaport kontrolleri, bazı emniyet personelinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için görevlendirilmesi nedeniyle tek bölümde yapıldı.

Pasaport noktalarındaki görevliler, yoğunluğu azaltmak ve yolcuları seferlerine yetiştirmek için aralıksız mesai yaptı. Ofislerde görev yapan bazı polislerin de pasaport noktalarında çalıştığı öğrenildi.

Hava yolu şirketi görevlileri de yolcuların mağdur olmaması için bazı önlemler aldı.

Sabahtan bu yana aralıksız mesai yapan emniyet görevlilerinin çalışmaları sonucu yolcular herhangi bir mağduriyet yaşamadan pasaport kontrollerinin ardından uçaklara yönlendirildi.

Türk Hava Yollarının, pasaport kontrollerindeki yoğunluk nedeniyle uçaklarını kaçıran yolcuların bir sonraki seferle seyahat etmesi için biletlerini ücretsiz değiştirmesi sonucu herhangi bir mağduriyet yaşanmadı.

Kaynak: AA