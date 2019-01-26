Atatürk resimli euro basıldı

26 Ocak 2019

Avrupa Merkez Bankası üzerinde Atatürk portresi bulunan euro bastı. Söz konusu para, piyasada kullanılan euroya eş değer kalite ve özelliklerde üretildi.

Nümismat (madalya ve eski para bilimiyle uğraşan) Özgür Honaş'ın yürüttüğü çalışma sonucunda basılan para turizm alanında kullanılacak.

Paranın, turizm amaçlı olduğunun altını çizen Honaş, "Bir tür hatıra parasıdır. Değişik ülkelerde tanıtım açısından bu gibi uygulamalar yapıyor. Biz de bu şekilde Atatürk temalı para bastırmak istedik" diye konuştu.

Honaş'ın bundan sonraki amacı ise bir "Cumhurbaşkanları serisi" oluşturmak.