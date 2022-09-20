  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde yangın
Takip Et

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde yangın

Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi merkezi yemekhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Üniversite yerleşkesindeki öğrenci yemekhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede çatıyı saran alevlere, olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi de sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.