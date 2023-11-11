Atatürk'e hakaretle suçlanan TikTok fenomeni Mustafa Atmaca gözaltında
TikTok'taki canlı yayında Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret etmekle suçlanan Mustafa Atmaca gözaltına alındı.
Erzurum'da döner restoranı işleten Mustafa Atmaca, TikTok'taki videolarıyla biliniyordu. Atmaca, yine aynı site üzerinden yaptığı canlı yayında Atatürk hakkında "Laikliği getiren köpekler" dedi.
Atmaca, yayında şunları söyledi: "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti."
Sözlerin gündem olmasının ardından polis harekete geçti. İl emniyet müdürlüğü ekipleri, Atmaca'yı gözaltına aldı.