Atatürk’ün Harp Okulu'na girişinin 126’ncı yıl dönümü kutlandı: Harbiyelilerden geleneksel yoklamada saygı duruşu

Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Harp Okuluna girişinin 126’ncı yıl dönümü dolayısıyla Kara Harp Okulunda tören düzenlendi. Törene Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Bakan Yardımcısı Musa Heybet ve Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldı.

Bakan Güler, salona girişinde Harbiyelileri “Harbiyeliler, merhaba!” diyerek selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından geleneksel yoklama yapıldı. Kara Harp Okulu öğrencileri, numaraları okunduğunda sırayla “Burada!” diye cevap verirken Atatürk’ün okul numarası 1283 okunduğunda tüm Harbiyeliler ayağa kalkarak “İçimizde!” diye seslendi.

Törende Harbiyeliler tarafından konser dinletisi ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Kara Harp Okulu Marşı ve Yüzüncü Yıl Marşı'nın okunmasının ardından Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler bir konuşma yaptı. Güler, burada eğitim almış biri olarak törenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, Atatürk’ün Harp Okulundaki eğitiminin Cumhuriyet’in temellerinin atılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Harbiye’nin, Türk ordusunun ve devlet adamlarının yetiştirildiği köklü bir kurum olduğunu belirten Bakan Güler, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir tarihî mirasın son halkası olduğunu ifade etti. Jeostratejik konumu nedeniyle Türkiye’nin birçok tehdit ve tehlike ile karşı karşıya olduğunu hatırlatan Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır güvenliği, terörle mücadele, uluslararası barış ve istikrarın desteklenmesi gibi konularda önemli görevler üstlendiğini dile getirdi.

Güler, konuşmasında Harbiyelilere de seslenerek, disiplinin ve mutlak itaatin askerlik mesleğindeki önemine vurgu yaptı. Bilgi ve cesaretin büyük başarıların anahtarı olduğunu belirten Bakan, Harbiyelilere eğitim sürelerini en verimli şekilde değerlendirmeleri çağrısında bulundu.