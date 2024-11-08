Atatürk’ün hatıraları Şişecam'la koruma altında

10 Kasım anma törenlerine çok az bir zaman kaldığı dönemde, Şişecam, Anıtkabir’de sergilenen Atatürk’ün naaşını taşıyan top arabası ve Çubuk Baraj Gölü’nde kullandığı gezi teknesinin vitrin camlarının değişimini gerçekleştirdi.

Firma, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün anılarını koruma misyonuyla, geçtiğimiz yıl da Anıtkabir’de Ata’nın restorasyonu tamamlanan makam otomobillerinin sergilendiği vitrinlerin ve Anıtkabir’in kule camlarının değişimini gerçekleştirmişti.

Atatürk’ün vizyonu doğrultusunda Cumhuriyetimizin sanayi temelli kalkınma hamlelerinin ilk ve en önemli temsilcileri arasında yer alan Şişecam bugün, cam ve kimyasallar alanında küresel bir güç olarak faaliyet gösterirken, Atatürk’ün mirasını yaşatma ve gelecek nesillere taşıma misyonunu gururla sürdürüyor.