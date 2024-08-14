Atatürk'ün Saime Hanım'la mektuplaşmaları tozlu arşivlerden çıktı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün süt kardeşi Saime Hanım ile yazışmaları Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndaki Atatürk Koleksiyonu’ndan çıktı. Belgeleri yayınlayan isimler ise Altınbaş Üniversitesi’nden Doç. Dr. Kenan Özkan ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sevilay Özer.

Hürriyet'in haberine göre; Saime Hanım, Diyarbakır-Silvan’da Kolordu Komutanı olan Mustafa Kemal Paşa’ya 15 Temmuz 1916’da yazdığı mektubu bölgeye gönüllü asker olarak giden eşiyle gönderdi. Saime Hanım’ın “Muhterem kardeşim” diye başlayan mektubu şöyle:

'Eşi için Kemal Paşa'ya mektup'

* Mektubu getiren eşim Elektrik Mühendisi Yusuf Nejad’tır. Diyarbakır’a hareket üzere olan 10 numaralı Telsiz Telgraf Müfrezesi’ne gönüllü asker olarak dahil olmuş ve hareket etmek üzeredir. Şimdi üç çocuğum var. İkisi Alman mektebine devam ediyor, büyük kızım Bülend’i tabip olması için Viyana’ya göndermeye hazırlanıyoruz. Oğlum ise Demirci Mühendisliği tahsili için Amerika’ya gidecek.

* Validemiz kalp rahatsızlığından müteessir. Babamız ise sıhhat ve afiyettedir. Siz kardeşimle uzun senelerden beri müşerref olamamaktan müteessiriz. İnşallah Allah-u Teâlâ yakın zamanda onu telafi eder ve sizi daha yüce mevkilerde görerek kalbimizi mutlulukla doldururuz. Eşim hakkında şefkatli himayenizi istirham ederim. Bir fotoğrafınızla cevabınızı beklediğimi arz ederim. Kardeşim efendim...

Atatürk Saime Hanım'a ne yanıt verdi

Saime Hanım’ın mektubuna Mustafa Kemal Paşa’nın yanıt ise ‘Hemşirem’ diye başlıyor. Kolordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa’nın yanıtı ise şöyle:

* Zevceniz müfrezesiyle karargâhıma dahil oldu. Sizi Selanik’te gördüğümden sonraki durumunuzu ancak eşinizin getirdiği bu mektup hatırlattı. Hafızam beni yanıltmıyorsa 18 yıl önce bir ramazan gecesiydi. Siz Girit’ten döneli çok olmamış ben de (memleketim) Selanik’e gelmiş bir talebeyken teravihe gitmek için hazırlanan babanız bizi tanıştırmıştı (...) Bülend’inizin tabipliğe hazırlanması fikrini pek yüksek ve kıymetli buldum. Sizi tebrik ederim.

* Arzunuz üzere size bir fotoğrafımı takdim etmek benim için şeref olacaktı. Fakat yanımda bulunmadığı gibi burada aldırmak da şimdilik mümkün değil. Ancak Beşiktaş’ta Akaretler’de 76 numarada ikamet eden validem ve hemşirem nezdinde bazı fotoğraflarım olduğunu zannederim. Çocuklarınızla gözlerinizden öperim.

100 lira yardım göndermiş

Mustafa Kemal Paşa, Nisan 1923’te Saime Hanım’a 100 lira da yardım göndermiş. Ancak irtibatlarının daha sonra da devam ettiğine dair henüz bir kayıt yok. Mektuptaki detaylara göre askeri hastanede çalışan Tabip Miralay Osman Bey’in kızı Saime Hanım, Çengelköy Kuleli’de Setbaşı 12 numarada oturuyor. Dedesi de Tırhalalı Abdullah Bey... Saime Hanım ve çocuklarının akıbetine dair de bir detay bulunmuyor.