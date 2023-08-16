Atatürk'ün yeni görüntüleri paylaşıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıklamasına göre geçen yıl aralık ayında internet üzerinden meraklılarıyla buluşturulan "Film Mirasım" sitesi ile mobil uygulamasına bu yılın sonuna kadar 200 film daha eklenecek.

Bugüne kadar 8 milyon etkileşime ulaşan sitede, Atatürk'ün daha önce yayınlanmamış yüksek kalitedeki görüntülerinden, Osmanlı'nın son dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına, Anıtkabir'in yapımından Kore Savaşı görüntülerine kadar pek çok önemli tarihi 911 belge film var.

128'i Atatürk dönemine ait

Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinden dijitalleştirilerek meraklılarıyla buluşturulan filmlerin 71'i Osmanlı'nın son dönemi 1895-1918, 128'i Atatürk dönemini kapsayan 1918-1938, 195'i de 1938-1950 yılları arasına ait.

Sitedeki filmlerin 203'ünü 1950-1960 yılları arası, 225'ini ise 1960 sonrası yıllar oluştururken, çeşitli görüntülerin yer aldığı 89 film de sitede yer alıyor.

Sitede akademisyenler, araştırmacılar ve vatandaşların da kaynak göstererek filmlere katkı sağlayabilecekleri dinamik bir yapı da bulunuyor.

Kullanıcı adıyla giriş yapıldığında, "Bize Ulaşın" sekmesi altında yer alan formu doldurularak öneri ve film talepleri iletilebiliyor.