Atı otomobile bağlayarak trafiğe çıktı, cezası kesildi

Merkez Çukurova ilçesinde atı otomobile bağlayarak trafiğe çıkan sürücü S.T. ile araçta bulunan A.Ç., sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

Sürücüye 1986 lira para cezası kesildi. Polis tarafından gözaltına alınan iki şahsın adliyeye sevk edileceği de bildirildi.