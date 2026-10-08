Atilla Taş'ın kızı neden vefat etti? Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş kimdir? Sezen Taş nasıl düştü? Sezen Taş kaç yaşındaydı?

Atilla Taş'ın acı günü: Kızı Sezen Taş hayatını kaybetti
Şarkıcı Atilla Taş’ın kızı Sezen Taş, Mersin’in Erdemli ilçesinde 14’üncü kattaki daireden düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana gelen olayda Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, bir binanın 14. katından aşağıya düştü.
Olay yerine gelen ekipler Sezen Taş'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Taş'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ