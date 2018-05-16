Atilla'ya 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi
ABD'de tutuklu bulunan Halkbank eski genel müdür yardımcısı Atilla'ya 32 ay hapis cezası verildi.
ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, davaya bakan Yargıç Richard Berman'ın açıkladığı karara göre 32 ay hapis cezası aldı.
Davanın yargıcı Berman, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanan Attila hakkındaki kararını açıkladı.
Sabah saatlerinde başlayan ceza duruşmasının sonunda açıklanan karara göre Atilla, 32 ay hapis cezası aldı. Yaklaşık 14 aydır hapiste bulunan Atilla'nın hapiste geçirdiği sürenin 32 aydan düşüleceği bildirildi.
Atilla'nın avukatları kararı temyize götüreceklerini açıkladı.
ABD'deki İran yaptırımları davasında 3 Ocak'taki duruşmada suçlu bulunan Atilla'nın ceza duruşması son olarak 7 Mayıs'tan 16 Mayıs'a ertelenmişti.
Savcılık ise davanın yargıcı Berman'dan Atilla için 188 aydan fazla (15,5 yıl) hapis ile 50 bin ila 500 bin dolar para cezası vermesini talep ediyordu.
Rıza Sarraf davasında, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde yargılanan Atilla, jüri heyetinin kendisine yönelttiği altı ithamın beşinden suçlu bulunmuştu.