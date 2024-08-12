Atina halkına uyarı: Gerekmediği sürece dışarı çıkmayın!

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın doğusunda bulunan Varnava bölgesinde öğleden sonra başlayan yangın nedeniyle Parthenon tapınağının üzerinden dumanlar yükseldi. Başkent Atina'ya kadar ulaştığı belirtilen dumanlardan dolayı, yetkililer tarafından vatandaşlara gerekmediği sürece dışarı çıkmamaları talimatında bulunulduğu kaydedildi.

Evlerinden tahliye edilenlere geçici konaklama imkanı

Yangın nedeniyle evlerinden tahliye edilenlere geçici konaklama sağlayacak özel bir platform kurulduğu bildirildi. Yunanistan Otelcilik Derneği tarafından kurulan platformun, yerel yönetimlerin sunduğu yardımlara ek olarak hizmet vereceği belirtilen haberlerde, Atina Olimpiyat Spor Kompleksi (OAKA) ile Kifisia'daki Zirinia Spor Salonu'nun da vatandaşların konaklaması için açıldığı kaydedildi.

Yunanistan İtfaiyeTeşkilatı Sözcüsü Vasilyos Vathrakoyannis, yangın nedeniyle çok sayıda evin hasar gördüğünü söyledi. Bölgede rüzgarların fırtına şiddetine ulaştığını ve alevlerin yüksekliğinin 25 metreye ulaştığını aktaran Vathrakoyannis, polisin, çoğunluğu yaşlı ve uyarıları dikkate almayan 200'den fazla kişiyi tahliye ettiğini kaydetti.

Meteoroloji uzmanları ve hükümet yetkilileri, Perşembe gününe kadar hava koşulları nedeniyle vatandaşları artan orman yangınları konusunda uyarırken, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias da ülkenin yarısının "kırmızı alarm" altında olacağını belirtti. Yangın nedeniyle Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de tatilini kesip Atina'ya döndüğü bildirildi.