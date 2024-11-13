Atış taliminde yaralanan polis şehit oldu

Tunceli Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Yiğit Can Yiğit, atış eğitim alanında meydana gelen kaza sonucu şehit oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Tunceli Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosuna kayıtlı Yiğit'in atış eğitim alanında gerçekleşen kazada yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu belirtildi.

Şehit polis memuru Yiğit'in, Adana'nın Ceyhan ilçesi Isırganlı Mahallesi'ndeki baba evine giden Kaymakam Ramazan Kurtyemez ve diğer ilgililer, anne Meryem ve baba Mehmet Yiğit'e evlatlarının şehadet haberini verdi.

Milli Savunma Bakanlığı, şehit polis için taziye mesajı yayımladı.