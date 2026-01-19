Atlas Çağlayan cinayeti sonrası tehdit soruşturmasında gözaltı sayısı 6'ya çıktı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Güngören'de 14 Ocak'ta hayatını kaybeden 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'a ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan ve ailesini tehdit ettiği belirlenen kişilerle ilgili başlatılan soruşturmayı sürdürüyor.

Savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında önceki gün, biri aileye yönelik tehdit, üçü sosyal medya paylaşımları nedeniyle olmak üzere dört şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında yeni gelişme yaşanırken, maktulün ailesine yönelik tehdit iddialarıyla ilgili gözaltı sayısının 6'ya çıktığı öğrenildi.

Şüphelilerden üçünün Güvenlik Şube, üçünün ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Güvenlik Şube'de ifade veren üç zanlının bugün öğle saatlerinde adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir işletme önünde, 14 Ocak çarşamba günü, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında "yan bakma" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Çıkan kavgada E.Ç., ‘sustalı' diye bilinen bir bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara gönderilen 18 yaşından küçük katil zanlısı E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.