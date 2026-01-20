Atlas Çağlayan cinayetinde tehdit soruşturması: Gözaltı sayısı 9'a çıktı

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından ailesine yönelik tehdit ve provokatif paylaşımlara ilişkin yürütülen soruşturmada bir kişi daha gözaltına alındı.

Son olarak Antalya'da yakalanan şüpheliyle birlikte gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Savcılık koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında önceki gün ve dün 6 şüpheli yakalanmış, bu sabah Adana'da gözaltına alınan 2 kişiyle birlikte sayı 8'e çıkmıştı.

Ne olmuştu?

Güngören ilçesi Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir işletme önünde, 14 Ocak çarşamba günü, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. arasında "yan bakma" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Çıkan kavgada E.Ç., ‘sustalı' diye bilinen bir bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çağlayan, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara gönderilen 18 yaşından küçük katil zanlısı E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.