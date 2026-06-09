Atlas Çağlayan davasında mütalaa açıklandı

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu çocuk sanık E.Ç. katıldı.

Maktul çocuğun annesi Gülhan Ünlü ve babası Cüneyt Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 müşteki ve 4 mağdur ile taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya, kapalılık ve gizlilik kararı olduğu için basın mensupları ve izleyiciler alınmadı.

Duruşmada, sanığın, müştekilerin ve bazı tanıkların beyanlarının alındığı öğrenildi.

Verilen yarım saatlik aranın ardından devam edilen duruşmada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, çocuk sanık E.Ç'nin "çocuğa karşı kasten öldürme", "6136 sayılı yasaya muhalefet etme" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.