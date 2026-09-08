Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 6 ay hapis
İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Efe Ç.'yi 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşması bugün görüldü.
Bakırköy 2'nci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9 Haziran'daki ilk duruşmasında Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklamıştı.
Savcı, tutuklu sanık E.Ç. hakkında Atlas Çağlayan'a karşı 'çocuğa karşı öldürme', mağdurlar D.Ç., R.E.O., T.U.A. ve Y.O.O.'ya yönelik ise 'silahla tehdit' ve '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası istemişti.
Mahkeme, adli süreçteki çocuk E.Ç.'nin çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ile 'zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından toplam 18 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.