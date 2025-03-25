ATO Başkanı Baran: 'Ankara’nın başkent olması ticarette büyük değişikliklerin kapısını açtı'

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından düzenlenen "Erken Cumhuriyet Dönemi Ankara'sında Ticaret Hayatı Sempozyumu" Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

24 Mart Pazartesi günü başlayan sempozyumun açılış konuşmaları ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile VEKAM Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu tarafından yapıldı.

"Ankara'nın başkent ilan edilmesi şehri kökten değiştirdi"

Ankara’nın Milli Mücadele’ye ev sahipliği yaptığını ve milletin bağımsızlık aşkını dünyaya haykırdığı merkezi haline geldiğini de kaydeden Baran, "Ankara’nın Başkent ilan edilmesi şehrin geleceğini kökten değiştirirken, ticaret ve sanayi alanında büyük değişikliklerin de kapısını araladı" dedi.

Baran, Ankara’nın yönetim merkezi seçilmesinin ardından, bakanlıklar, kamu kurumları ve büyükelçiliklerin açılmaya başladığını, yetişmiş personel ihtiyacı nedeniyle İstanbul’dan göç aldığını dile getirdi.

Türk milletinin Milli Mücadele sürecinde silah sanayinin olmayışının sıkıntısını çektiğini ve bu tecrübeden yola çıkılarak, Ankara Fişek Fabrikası ve Kırıkkale Mühimmat Fabrikası’nın kurulduğunu kaydeden Baran, "Ankara Çimento Fabrikası, Ankara Havagazı Fabrikası ve daha birçok şirket bu süreçte gerçekleştirilen yatırımlar arasında yerini alıyor. Art arda fabrikaların kurulması şehrin demografik yapısına yansıyıp yeni bir işçi sınıfı ortaya çıkarken, tüketim alışkanlıkları ve talepler de değişmeye başlıyor.

Ulus Meydanı’nın gelişmesiyle birlikte civarda dükkânlar açılmaya başlıyor. Anafartalar Caddesi’nde han, otel, mağaza, pastane gibi şehrin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek ticarethaneler kuruluyor. Çıkrıkçılar yokuşu o dönemin ticaret merkezi durumunda" ifadelerine yer verdi.

"Cumhuriyet ilan edilmeden önce ATO kuruldu"

Baran, erken Cumhuriyet dönemi Ankara’sında ticaretin gelişiminde önemli bir rol oynayan kurumlardan birinin de Ankara Ticaret Odası olduğuna dikkat çekerek, açıklamalarına şöyle devam etti:

"17 Şubat 1923’te İzmir’de toplanan Türkiye İktisat Kongresi’nde, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Siyasî, askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi zaferler ile taçlandırılamazlarsa meydana gelen zaferler devamlı olamaz, az zamanda söner’ sözleri üzerine, Şakir Kınacı ve arkadaşlarından oluşan bir grup tacir harekete geçiyor.

İktisadi hâkimiyeti sağlamak, sağlamlaştırmak ve daha ileriye taşımak amacıyla henüz Cumhuriyet ilan edilmeden önce Ankara Ticaret Odası kuruluyor."

"Türkiye'nin başarısında Ankara'nın rolü çok büyük"

Türkiye'nin dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline geldiğini kaydeden Baran, bu başarıda Ankara'nın payının çok büyük olduğunu kaydetti:

"Milletimiz, devletler için uzun sayılmayacak bir süre olan 100 yıllık sürede, müthiş bir hikâye yazdı. Yokluk ve zorluk içinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyanın en büyük ekonomilerinden biri haline getirdi.

Bu başarıda, Başkent Ankara’nın yeri ve önemi çok büyük. Ankara, bugün 13 organize sanayi bölgesi, 13 teknoloji geliştirme, 152 Ar-Ge ve 36 tasarım merkezi ve ticari merkezleriyle Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasıla’sına en fazla katkı sağlayan ikinci il durumunda.

Ankara, aynı zamanda 21 üniversitesi ve üniversitelerdeki güçlü akademik kadrosuyla bir eğitim şehri. Başkentimiz, 15 milyar doları ihracat olmak üzere yaklaşık 32 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle, Türkiye’nin ihracatta üçüncü, ithalatta ikinci sırasında olarak adını yazdırıyor.

Dünyanın hemen her ülkesine, bölgesine, demir çelikten mobilyaya, hububattan optik cihazlara, İHA’lardan SİHA’lara kadar pek çok sektörde ihracat gerçekleştiriyor. 1923 yılında hiç sanayisi olmayan ülkenin Başkenti, bugün savunma sanayi ihracatının yaklaşık yarısını tek başına yapıyor."