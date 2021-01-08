ATO Başkanı Baran: Aşılamada hizmet sektörüne de öncelik verilsin

Dünyanın çeşitli ülkelerinde salgın konusunda kritik tablolar görüldüğüne dikkat çeken Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin süreci başarıyla yönetmeye devam ettiğini vurguladı. Aşılamanın başlamasının önemine değinen Baran, koronavirüs aşısı konusunda hizmet sektörüne öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti.

Baran, hizmet ana sektörü altında faaliyet gösteren restoran, lokanta, kafe, pastane gibi işletmelerin salgın sürecinde zor günler geçirdiğine dikkati çekerek, faaliyetleri İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile gel-al ve paket servisle sınırlandırılan yeme-içme sektörünün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Sektörün HES kodu ile yeniden faaliyete geçme talepleri olduğunu hatırlatan Baran, şunları kaydetti: "Sağlık sektörü çalışanları ve 65 yaş üstü risk gruplarının yanı sıra hizmet ana sektörü altında faaliyet gösteren ve ciddi ölçüde ciro kaybı yaşayan işletmelerin çalışanlarının öncelikle aşılanması ve müşterilerin de HES koduyla işletmelere alınması, hem ticari hayatın devamlılığı hem de sosyal hayata katılma konusunda çekimser davranan vatandaşlar açısından destekleyici olacaktır."