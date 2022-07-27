ATO Başkanı Baran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ATO Başkanı Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret ederek, çalışmalarını aktardı. Baran, Başkent’in Ticaret Odası olarak sürdürdükleri her çalışmanın şehrin geleceğini ilgilendirdiğini, şehrin gelişiminin de ATO üyelerinin ticaretine olumlu yansıdığını aktardığı ziyarette, 19 Mayıs Stadyumu’nun yerine yapımına başlanan yeni stadyumun tamamlanmasını heyecanla beklediklerini ifade etti. 30 yıla yakın süredir Ankara’da Dünya ve Avrupa kupası oynanmadığına dikkat çeken Baran, “Yeni stadyumun yapımına başlanması şehrimiz için çok önemli bir gelişme. 45 bin kişi kapasiteli bu yeni tesisle Ankara hak ettiği stadyuma kavuşacak. Şehrimizde gerçekleşecek büyük spor organizasyonları ekonomimize de canlılık kazandıracak. Temeli atılan ve yapım çalışmalarına başlanan yeni stadyum için Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi. Baran, yeni stadyumun Başkent’in spor kulüpleri için de motivasyon kaynağı olacağını söyledi.

“Başkent’te ihracatçı sayımızı 15 bine çıkarmayı hedefliyoruz”

Baran, Ankara Ticaret Odası olarak hükümetin ihracatı geliştirme stratejisine paralel olarak Ankara’nın ihracatını artırmak için “Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” kuracakları bilgisini de verdi. “Dış Ticaret İstihbarat Merkezi” ile hiç ihracat yapmamış ATO üyelerini ihracatçı hale getirebilmeye yönelik hizmet vereceklerini bildiren Baran, “Önümüzdeki günlerde hizmete açacağımız bu merkezimizle, ihracat yapmak isteyen üyelerimize, ürününü satabileceği ülke, pazar ve müşteri bulmaya yönelik çalışmalar yapacağız.” dedi.

ATO üyelerini ihracata, e-ticaret ve e-ihracata yönlendirmek için “İhracat Seferberliği” ile “E-Ticaret ve E-İhracat Seferberliği” adları altında eğitim programları düzenlediklerini kaydeden Baran, “Düzenlediğimiz bu eğitimler ve açacağımız Dış Ticaret İstihbarat Merkezi ile halen 7 bin 500 civarında olan ihracatçı firma sayımızı en kısa sürede 10 bine, birkaç yıl içinde de 15 bine çıkarmayı hedefliyoruz. İhracata yönelik bu çalışmalarımız istihdam artışına da katkı sağlıyor” dedi.

Baran, ATO’nun dijital dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi.