ATO Başkanı Baran: Ulusal egemenliğin tek koşulu bağımsız ekonomi

22 Nisan 2020

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ulusal egemenliği sürdürenin koşulunun bağımsız ekonomi olduğunu belirterek, “Bugün tüm dünyada yaşanan pandemi Ankara Ticaret Odası üyelerine zor günler yaşatsa da, ticaretin devamı için aldığımız önlemler ve yaptığımız çalışmalarla bu günleri atlatacak, bir olmanın tarihini yazacağız” diye konuştu.

Türk milletinin bağımsızlığı için verdiği milli mücadelenin, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılmasıyla taçlandığını vurgulayan Baran, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ilk ve tek ülkenin Türkiye olduğunu dile getirdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözünün kıymetli bir yol gösterici olduğunu belirten Baran, “Evlatlarımıza bırakacağımız tam bağımsız Türkiye refah içinde ve güçlü ekonomik yapısıyla yarınlara güvenle ilerlemek zorundadır” dedi.