ATO Başkanı Baran: Üyelerimize ABD vizesi konusunda kolaylık sağlansın

Gürsel Baran, ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin askeri, siyasi ve ekonomik olmak üzere üç sacayağı üzerine oturduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ikinci büyük ticaret odası olarak bizler, bu ilişkinin ekonomik ve ticari bölümüyle ilgileniyoruz. Bu alanlardaki ilişkilerin gelişmesinden de büyük mutluluk duyuyoruz. ABD ile 2013'te 6,6 milyar doları bizim ihracatımız olmak üzere, 19,9 milyar dolarlık dış ticaretimiz vardı. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi son yıllardaki artışla rekor seviyeye ulaşarak 30 milyar doları aştı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve ABD arasında dış ticaret hacminin 100 milyar dolara ulaşması yönünde hedefi önümüze koymuştu. Mevcut veriler bu hedefe orta vadede ulaşılabileceğini gösteriyor."