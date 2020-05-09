ATO Başkanı Baran'dan Engelliler Haftası mesajı:

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, toplu taşımadan okullara, hastanelerden iş yerlerine kadar umuma açık tüm alanlarda engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırıcı önlemler alınması gerektiğini belirterek, "Bizler için rutin haline gelen günlük eylemlerin engelli bireyler için her gün aşılması gereken birer mücadele olduğunu unutmadan, kurulu düzeni onlara uyumlu şekilde geliştirmeli, yeniden inşa etmeliyiz." ifadesini kullandı.

Baran, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, engellilerin sosyal yaşamda ve özellikle iş hayatında yer edinmekte büyük zorluklar yaşadığına dikkati çekti.

Bu konuda tüm toplumun bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Toplu taşımadan okullara, hastanelerden iş yerlerine kadar umuma açık tüm alanlarda engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırıcı önlemler alınmalı. Engelli bireylerin iş hayatında daha etkin rol alabilmeleri için çalışmalar yapılmalı. Bizler için rutin haline gelen günlük eylemlerin engelli bireyler için her gün aşılması gereken birer mücadele olduğunu unutmadan, kurulu düzeni onlara uyumlu şekilde geliştirmeli, yeniden inşa etmeliyiz. İnanıyorum ki bu engelleri ortadan kaldırdığımızda toplumumuz hayal ettiğimizin ötesinde güzelliklere imkan verecektir."