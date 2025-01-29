'Atom' denen sarı serum can aldı! İl sağlık müdürlüğünden soruşturma
Afyonkarahisar'da bir kişinin özel klinikte serum bağlanmasının ardından hayatını kaybettiği bildirildi. Ölen kişinin halk arasında 'atom' diye tarif edilen sarı renkteki serumdan taktırdığı belirtildi. İl Sağlık Müdürlüğü olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Afyonkarahisar'da 13 Ocak'ta özel bir kliniğe giden 38 yaşındaki iki çocuk babası Mehmet Gündoğan'a herhangi bir tetkik yapılmadan sarı serum bağlandı.
Gündoğan serumun bitmesine yakın nefes almakta güçlük çektiğini söyleyerek fenalaştı.
İhbar üzerine kliniğe gelen ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündoğan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı. Gündoğan yoğun bakımda 20 saatin sonunda hayatını kaybetti.
Olay sonrası Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.